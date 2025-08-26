Україна

23-річний нападник підписав контракт до літа 2028 року з опцією продовження.

Олександрія офіційно оголосила про підписання венесуельського нападника Депортіво Тачира Браяна Хосе Кастільйо Росендо. Угода з 24-річним форвардом розрахована до 31 травня 2028 року, також передбачено можливість продовження контракту ще на один сезон.

Кастільйо народився 14 травня 2001 року у Баркісімето, штат Лара, Венесуела. Свою професійну кар’єру він розпочав на батьківщині, виступаючи за клуби Депортіво Лара та Депортіво Тачира у Прімера Дивізіоні. За час гри в чемпіонаті Венесуели нападник провів 140 матчів, забив 23 голи та віддав чотири результативні передачі.

У січні 2025 року Браян отримав перший виклик до національної збірної Венесуели та дебютував у товариському матчі проти США.

Цікаво, що Кастільйо став першим венесуельським футболістом в історії Олександрії.

