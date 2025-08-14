Колишній тренер Зорі отримав нову посаду і працюватиме над розвитком молодих талантів клубу.
Юрій Коваль, Олександрія
14 серпня 2025, 14:02
Колишній головний тренер Зорі Юрій Коваль став директором футбольної академії Олександрії, повідомляє пресслужба клубу. Керівництво побажало фахівцю успіхів на новій посаді та підкреслило важливість його досвіду для розвитку молодих гравців.
У клубі зазначили: "Бажаємо Юрію Григоровичу успіхів на новій посаді! Впевнені, що його колосальний досвід та відданість справі допоможуть вивести дитячий футбол в Олександрії на новий рівень і розкрити нові "маленькі зірочки", які в майбутньому сяятимуть на великих футбольних турнірах".
Тепер Коваль займатиметься формуванням молодіжної команди та розвитком перспективних футболістів клубу.
Нагадаємо, Дудник змінив Коваля на посаді спортивного директора Зорі.