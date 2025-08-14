Колишній головний тренер Зорі Юрій Коваль став директором футбольної академії Олександрії, повідомляє пресслужба клубу. Керівництво побажало фахівцю успіхів на новій посаді та підкреслило важливість його досвіду для розвитку молодих гравців.

У клубі зазначили: "Бажаємо Юрію Григоровичу успіхів на новій посаді! Впевнені, що його колосальний досвід та відданість справі допоможуть вивести дитячий футбол в Олександрії на новий рівень і розкрити нові "маленькі зірочки", які в майбутньому сяятимуть на великих футбольних турнірах".

Тепер Коваль займатиметься формуванням молодіжної команди та розвитком перспективних футболістів клубу.

Нагадаємо, Дудник змінив Коваля на посаді спортивного директора Зорі.