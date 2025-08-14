Україна

Колишній тренер Зорі отримав нову посаду і працюватиме над розвитком молодих талантів клубу.

Колишній головний тренер Зорі Юрій Коваль став директором футбольної академії Олександрії, повідомляє пресслужба клубу. Керівництво побажало фахівцю успіхів на новій посаді та підкреслило важливість його досвіду для розвитку молодих гравців.

У клубі зазначили: "Бажаємо Юрію Григоровичу успіхів на новій посаді! Впевнені, що його колосальний досвід та відданість справі допоможуть вивести дитячий футбол в Олександрії на новий рівень і розкрити нові "маленькі зірочки", які в майбутньому сяятимуть на великих футбольних турнірах".

Тепер Коваль займатиметься формуванням молодіжної команди та розвитком перспективних футболістів клубу.

Нагадаємо, Дудник змінив Коваля на посаді спортивного директора Зорі.