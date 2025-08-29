Україна

Карпати в меншості врятувались від поразки Кудрівці

Команда Владислава Лупашка втретє поспіль зіграла внічию в чемпіонаті, тоді як для колективу Василя Баранова переможна домашня серія добігла до завершення вже на злеті.

Кудрівка — Карпати, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кудрівка — Карпати 2:2

Голи: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43 — Альварес, 52, Педрозу, 90+7



Кудрівка: Яшков — Морозко (Мачелюк, 62), Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко (Векляк, 79), Думанюк — О. Козак (Світюха, 61), Сторчоус (Нагнойний, 72), Рогозинський (Коркішко, 72) — Лєгостаєв.



Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко (Фабі, 69) — Чачуа, Альварес (Федор, 81), Бруніньйо — Вітор (Адамюк, 33), Краснопір (Ігор, 69), Шах (Клименко, 69).



Попередження: Морозко, Лосенко, Світюха, Нагнойний — Педрозу, Мірошніченко



На 26-й хвилині був вилучений Владислав Бабогло (Карпати) (грубе порушення).