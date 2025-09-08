Україна

Кияни здобули перемогу з рахунком 4:0, Ярмоленко оформив дубль.

Динамо провело контрольний поєдинок проти представника Другої ліги Лісне. Спаринг відбувся під час паузи в чемпіонаті, спричиненої матчами збірних.

У складі суперника вийшли колишні динамівці Сергій Рибалка та Денис Гармаш, однак "біло-сині" впевнено здобули перемогу – 4:0. Дублем відзначився Андрій Ярмоленко, який відкрив рахунок на 14-й хвилині, а згодом був першим на добиванні після удару Бражка зі штрафного.

На початку другого тайму Ярмоленко асистував Бленуце, який відпасував на Вівчаренка – 3:0. Крапку в матчі поставив Піхальонок точним ударом здалеку на 60-й хвилині.

Динамо продовжує підготовку до офіційних матчів у позитивному настрої. Вже 13 вересня кияни зіграють у Прем’єр-лізі проти Оболоні.

Динамо - Лісне 4:0

Голи: Ярмоленко, 14, 29, Вівчаренко, 51, Піхальонок, 60

Динамо»(стартовий склад): Моргун — Караваєв, Буртник, Захарченко, Вівчаренко — Бражко, Яцик, Ярмоленко, Кабаєв, Буяльський — Герреро.

Заміни: Ігнатенко, Суркіс, Біловар, Піхальонок, Тіаре, Бленуце, Рубчинський, Огундана, Торрес.