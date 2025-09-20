Україна

Команда Руслана Костишина до цього ніколи в новому сезоні не завершувала гру без голів, а колектив Олега Шандрука ніколи не грав унічию — зрештою це сталось.

Оскільки посеред тижня ми мали в розкладі протистояння в рамках 1/16 фіналу Кубка України, то початок чергового туру Прем’єр-ліги припадав на дещо пізніші від уже звичних терміни. І першими до бою запрошувались колективи, які на цьому тижні не грали свої кубкові матчі, але з різних причин.

Ковалівський Колос сенсаційно вилетів від київського Локомотиву вже на першому етапі змагань, тоді як рівненський Верес не здивував подоланням Коростеня (4:0), проте на команду Олега Шандрука її кубковий матч ще чекає попереду. А поки що колектив Руслана Костишина мав нагоду продовжити своє перебування на вершині турнірної таблиці в компанії київського Динамо, тоді як "червоно-чорні" розраховували на продовження власної переможної серії з трьох матчів.

Трапляється іноді таке, що зачин у поєдинку вдається такий, неначе просто перед нашими очима зараз будуть знімати блокбастер, але в підсумку все скочується до дуже поганої якості мелодрами. Це стосувалось безпосереднього звітного протистояння, яке Колос уже традиційно для себе в цьому сезоні розпочинав доволі активно попереду, створив два швидкі моменти для Климчука, але спочатку тому невдало асистував Цуріков під порожні ворота, а потім удар нападника головою потягнув воротар.

Верес невдовзі після цього огризнувся в контратаці зусиллями Шарая та його пострілу з правого флангу чужих володінь, а далі… Далі хоча б якийсь натяк на гольовий момент треба було буквально висмоктувати з пальця. І так аж до самого завершення гри.

Із цікавого можемо згадати травму носа у Кльоца, через яку півзахисника гостей замінили ще в першому таймі, або ж моменти з не надто якісними ударами Харатіна та Веслі з дистанції на початку другого тайму, чи більш акцентований постріл здалеку від Бойка ним навздогін із подальшим невпевненим сейвом Пахолюка. А, ще й багато замін зробили тренери посеред другого тайму. Напевно щось таки планували на завершення. Що саме — це нам продемонструвати забули.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме у харківського Металіста 1925, тоді як рівненський Верес спочатку зустрінеться з кривдником "колосків", столичним Локомотивом у Кубку посеред тижня, а потім прийматиме житомирське Полісся в дербі.

Колос — Верес 0:0



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік (Бондаренко, 87), Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (Салабай, 87) — Алефіренко (Третьяков, 68), Климчук (Оєвусі, 69), Гусол (Кане, 69).



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Куція (Воллі, 69), Кльоц (Кучеров, 37), Бойко, Шарай (Корнійчук, 88) — Веслі (Стень, 69).