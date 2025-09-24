Слідкуйте за матчем з Football.ua.
фото ФК Чорноморець
24 вересня 2025, 11:35
Сьогодні, 24 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Агротех із Тишківки зустрінеться з одеським Чорноморцем.
Поєдинок пройде в Тишківці на стадіоні Тишківського ліцею. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Агротех — Чорноморець:
Агротех представляє аматорський футбол України, а у Чорноморця 19 балів та перша позиція в Першій лізі. Кропивниччани до цього кам’янець-подільський Епіцентр у серії пенальті, тоді як Чорноморець здолав луганську Зорю (2:1).