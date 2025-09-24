Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому петровський Інгулець зустрінеться з хмельницьким Поділлям.

Поєдинок пройде в Хмельницькому на стадіоні Поділля. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Колос Полонне — Металіст 1925:

Агротех представляє аматорський футбол України, а у Металіста 1925 11 балів та п’ята позиція в УПЛ. Хмельниччани до цього вибили Нафтовик Долина у серії пенальті, тоді як Металіст 1925 здолав київську Оболонь (2:0).