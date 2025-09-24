Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому київський Локомотив зустрінеться з рівненським Вересом.

Поєдинок пройде в Києві на стадіоні НТК ім. В.Баннікова. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Локомотив у стартових вісьмох матчах Другої ліги набрав 16 очок та посідає четверту сходинку турнірної таблиці, а у Вереса сім балів та дев’ята позиція в УПЛ. Кияни до цього вибили ковалівський Колос у серії пенальті, тоді як Верес здолав Коростень (4:0).