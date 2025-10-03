Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 3 жовтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 ковалівський Колос зіграє домашній матч проти львівського Руху.

КОЛОС — РУХ

П’ЯТНИЦЯ, 3 ЖОВТНЯ, 15:30. КОЛОС, С. КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВОЛОДИМИР НОВОХАТНІЙ (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Колектив Руслана Костишина в новому сезоні УПЛ стартував дійсно потужно й тривалий час оминав неприємні емоції від поразок. Аж до минулого туру, коли "колоски" таки поступились і неабикому, а безпосередньому переслідувачу в турнірній таблиці (0:1). Тож тепер не Колос є найближчою командою до донецького Шахтаря та київського Динамо, а саме харківський Металіст 1925. Принаймні, таку картину ми спостерігаємо перед стартовим матчем туру.

А вже по завершенню цього вікенду ми почнемо робити перші ґрунтовні висновки щодо стартового відрізку кожної з команд. І навряд чи ковалівський колектив хотів би ось так у мить перекреслити всі ті власні старання, які докладав до здобуття результатів у попередніх матчах. А щоб враження від гри Колоса не погіршилось, для цього треба перемогти суперника, який має серйозні проблеми в чемпіонаті.

Рух розтрощив житомирське Полісся посеред минулого тижня (3:0). Це була дійсно сенсаційна новина, але це відбувалось у рамках кубкового змагання, тоді як дивитись у таблицю УПЛ фанати "жовто-чорних" просто не мають жодного бажання. Та й хто в здоровому глузді хотів би бачити свою команду на останній сходинці та з багажем із шести поразок поспіль за плечима?

Але такі реалії сьогодення для колективу Івана Федика, від чого вже нікуди не подітись. Із цих семи зіграних Рухом матчів принаймні два були такими, де й на очки сподіватись не варто було — проти Динамо (1:5) та Шахтаря (0:4), але в решті протистоянь львів’яни хоч якісь залікові бали повинні були залишати за собою. А так виходить, що обіграли ото на старті дебютантів у особі СК Полтава, а далі поступались усім. Окрім кубкових матчів — там чомусь Руху вдається демонструвати характер, якого не надто й помітно в УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Кане, Климчук, Гусол.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Притула, Едсон — Квасниця, Фаал, Клайвер.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались в офіційних матчах 13 разів — п’ять перемог Колоса, п’ять — Руху, а ще три зустрічі завершились унічию. Різниця голів — 12:10. Найбільша перемога Колоса — 2:0 (2018, 2022), Руху — 1:0 (2024, 2025), 2:1 (2021).

ЦІКАВІ ФАКТИ

Рух може здобути 40 перемогу в УПЛ, або програти 30 гостьовий матч у чемпіонаті.

Колос не програє в УПЛ сім матчів поспіль: три перемоги, чотири нічиєї. Клубний рекорд — за одну гру.

Рух програє в УПЛ шість матчів поспіль — клубний антирекорд.

Рух пропускав у дев’ятьох останніх матчів чемпіонату поспіль — 18 голів. Клубний антирекорд — за одну гру.

Ібрагім Кане може забити 15 гол в УПЛ, Микита Бурда (обидва — Колос) — 10.

Рух може провести 20 гостьовий сухий матч у чемпіонаті.

ПОТОЧНА ФОРМА