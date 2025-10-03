Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 жовтня 2025 року.

Восьмий тур УПЛ розпочався із затримки через повітряну тривогу, але навіть це не завадило львівському Руху здобути перемогу над Колосом у Ковалівці.

Перший тайм вийшов обережним та практично без моментів — господарі та гості більше боролися, ніж створювали загрозу. А вже після перерви гра розкрилася: на 48-й хвилині після подачі Копини точний удар головою завдав Фаал, вивівши львів’ян уперед.

Колос міг швидко відігратися зусиллями Третьякова, але воротар Герета врятував свою команду. Надалі ініціатива залишалася за Рухом. Спершу Рейляну влучив у стійку, а згодом пробив у руку Іліру Краснічі — арбітр призначив пенальті. Притула реалізував вирок і встановив фінальний рахунок — 0:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух в рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Рух 0:2

Голи: Фаал, 48, Притула, 77 (пен.)

Колос: Пахолюк — Козік (Понєдєльнік, 46), Бурда, І. Краснічі, Цуріков (А. Краснічі, 59) — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 46), Климчук (Оєвусі, 46), Третьяков (Рухадзе, 59).

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Слюсар (Підгурський, 59), Рейляну (Бойко, 88) — Квасниця (Руніч, 78), Фаал (Алмазбеков, 88), Клайвер.



Попередження: Козік — Слюсар, Руніч