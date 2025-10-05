Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 4 жовтня 2025 року.

Житомирське Полісся у рамках домашнього матчу восьмого туру української Прем’єр-ліги розгромило СК Полтава з рахунком 4:0.

Для розв’язання всіх питань у цій грі вистачило стартових пів години, коли гості з кричущою кількістю помилок у захисті отримали в свої ворота три м’ячі.

Після цього решту ігрового часу команди просто догравали й "вовки" не відмовили собі в задоволенні ще й четвертий м’яч забити у ворота суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — СК Полтава в рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — СК Полтава 4:0

Голи: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапій, 30 (пен.), Гайдучик, 82

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв (Гуцуляк, 46), Бабенко (Борел, 61), Андрієвський (Таллес, 46) — Велетень (Гайдучик, 69), Філіппов (Назаренко, 61), Брагару.

СК Полтава: Єрмолов — Бужин (Марусич, 46), Підлепич, Веремієнко, Кононов — Одарюк, Плахтир, Місюра (Дорошенко, 68), Галенков — Хахльов (Оніщенко, 85) — Стрельцов (Коцюмака, 46).

Попередження: Велетень