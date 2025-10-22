Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі десятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — Кривбас обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему VAR відповідатиме Денис Шурман.

Поєдинок Шахтар — Кудрівка довірили Роману Блавацькому, якому із системою VAR допоможе Віктор Копієвский.

УПЛ. 10 тур

24 жовтня, п’ятниця

15:30 Олександрія – Епіцентр. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00 Верес – Зоря. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

25 жовтня, субота

13:00 Металіст 1925 – ЛНЗ. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

15:30 Карпати – Рух. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

18:00 Оболонь – Полісся. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

26 жовтня, неділя

13:00 Полтава – Колос. Арбітр – Денис Резніков (Кам’янське). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

15:30 Шахтар – Кудрівка. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00 Динамо – Кривбас. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Київська область).

Після дев'яти турів Кривбас набрав 19 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар та Динамо, у яких на один і два бали менше відповідно.