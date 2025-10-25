Команда Віталія Пономарьова без утрат очок долає найскладніший період першого кола.
Металіст 1925 — ЛНЗ, фото ФК ЛНЗ
25 жовтня 2025, 15:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — ЛНЗ 0:1
Гол: Проспер, 62
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Забергджа, 69) — Антюх (Когут, 78), Петер, Рашиця.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Рябов, Дідик (Дайко, 46), Пастух (Нонікашвілі, 61) — Проспер, Ассінор (Кравчук, 80), Яшарі (Танковський, 88).
Попередження: Мартинюк, Калюжний, Петер — Г. Пасіч, Дідик, Дайко, Рябов, Горін