Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 26 жовтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє домашній матч проти Кудрівки.

ШАХТАР — КУДРІВКА

НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 15:30. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Арди Турана помітно збила дихання після невдачі в кваліфікації Ліги Європи УЄФА, після чого турецький головний тренер не надто успішно ладнає з тим, щоб повернути колектив до оптимальної форми. Саме тому й трапляються подібні казуси, як у матчі проти черкаського ЛНЗ (1:4) перед початком жовтневої міжнародної перерви, коли "гірників" банально не вистачає для налаштування на атакувальний лад.

І жодні два тижні відпочинку в цьому випадку команді не допоможуть, бо в Шахтаря достатньо збірників, тож інкапсулювати колектив та пояснити їм бажаний малюнок гри в тривалому циклі підготовки в Турана буде можливість хіба що під час зимових зборів. Але до них ще треба дожити. Ось і цього разу донеччани повертаються до справ на внутрішній арені на тлі єврокубкового протистояння, і добре, що при цьому не довелось летіти та їхати автобусом із самої Шотландії, і, начебто, не було масштабних обстрілів напередодні гри у Львові.

А тут ще й Туран вирішив, що буде гарною ідеєю дати відпочити значній кількості гравців "основної" обойми в єврокубковій грі. І, звичайно, результат Шахтар від цього отримав небажаний. Поразка від Легії (1:2) в турнірному плані дійсно важить не надто багато, але поляки були найсильнішим суперником серед усіх, яких підкинув Шахтарю жереб основного етапу, і якщо проти них команда вийшла резервом, то який сенс потім обходитись без ротацій у грі проти умовного Брейдабліка?

А ще Шахтар має тримати в голові майбутній тиждень та одразу два Класичних, які відбуватимуться з інтервалом у три дні. Це буде чи не вирішальний екзамен першого півріччя роботи Турана в клубі, і до нього команда просто не має права підходити без перемоги за плечима. Оскільки Динамо цього ж дня гратиме проти Кривбасу, то в разі чергової невдачі колективу Шовковського потенційний успіх донеччан важитиме дійсно багато в психологічному плані.

І на цьому моменті варто переходити до суперника Шахтаря за прийдешньою грою. Кудрівка з Чернігівської області. Колектив із маленького населеного пункту, який грає свої домашні матчі на Оболонь-Арені й лише там здобуває залікові бали в дебютному для себе сезоні на рівні УПЛ. Команда Василя Баранова при цьому якось по-свійські "зайшла" нашому вболівальнику. Напевно, через бажання грати в гострий та інтенсивний футбол. Із очевидними обмеженням, які притаманні колишнім учасникам Першої ліги після підвищення за класом.

Так само очевидно було, що Кудрівка не має шансів на тривалій дистанції тримати високим рівень конкуренції й одразу атакувати позиції провідних команд поточного розіграшу. Проте Металіст 1925 (1:1) та Карпати (2:2) вже обпіклись на цьому супернику, і що об’єднувало ці два протистояння, як і решту переможних для "синьо-білих", окрім місця проведення зустрічей? Правильно — команда Баранова в усіх випадках забивала першою, після чого малювала хід подій за власними нарисами. Цього Шахтарю допустити не можна в жодному випадку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назаріна, Педріньйо да Сілва — Лукас, Еліас, Невертон.

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук – Матвєєв, Думанюк – Світюха, Сторчоус, Козак – Лєгостаєв.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар на своєму полі в чемпіонаті забивав у 17 останніх матчах поспіль — 45 голів;

- Кудрівка пропускала в кожному матчі дебютного сезону УПЛ до цього;

- Кудрівка ще не здобула жодного очка в гостях після підвищення в класі — чотири поразки;

- Василь Баранов (Кудрівка) проведе 10 матч у чемпіонаті в якості тренера, як і Арда Туран (Шахтар);

- 150 матч в УПЛ може провести Андрій Тотовицький (Шахтар);

- 15 гол в УПЛ можуть забити Дмитро Криськів (Шахтар) та Дмитро Коркішко (Кудрівка).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА