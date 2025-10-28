Матчі двох турів розділені по чотири дні.
28 жовтня 2025, 10:48
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 13 та 14 турів УПЛ.
13 тур розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, матчем між СК Полтава та черкаським ЛНЗ.
Київське Динамо зіграє у гостях проти Колоса у суботу, 22 листопада, а трохи пізніше донецький Шахтар зустрінеться з Оболонню.
Тур закриє матч між луганською Зорею та Олександрією у понеділок, 24 листопада.
13 тур
21 листопада (п’ятниця)
Полтава — ЛНЗ 15:30
22 листопада (субота)
Карпати — Металіст 1925 13:00
Колос — Динамо 15:30
Оболонь — Шахтар 18:00
23 листопада (неділя)
Кривбас — Верес 13:00
Полісся — Епіцентр 15:30
Рух — Кудрівка 18:00
24 листопада (понеділок)
Зоря — Олександрія 18:00
14 тур стартує поєдинком між Оболонню та Колосом у п'ятницю, 28 листопада.
Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у понеділок, 1 грудня. "Біло-сині" зустрінуться із СК Полтава, а "гірники" приймуть Кривбас.
14 тур
28 листопада (п’ятниця)
Оболонь — Колос 18:00
29 листопада (субота)
ЛНЗ — Кудрівка 15:30
Верес — Карпати 18:00
30 листопада (неділя)
Олександрія — Рух 13:00
Епіцентр — Металіст 1925 15:30
Полісся — Зоря 18:00
1 грудня (понеділок)
Динамо — Полтава 15:30
Шахтар — Кривбас 18:00
Після десяти турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 21 очко. За "гірниками" йдуть Динамо Київ та ЛНЗ, у яких по 20 набраних балів.