Україна

Матчі двох турів розділені по чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 13 та 14 турів УПЛ.

13 тур розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, матчем між СК Полтава та черкаським ЛНЗ.

Київське Динамо зіграє у гостях проти Колоса у суботу, 22 листопада, а трохи пізніше донецький Шахтар зустрінеться з Оболонню.

Тур закриє матч між луганською Зорею та Олександрією у понеділок, 24 листопада.

13 тур

21 листопада (п’ятниця)

Полтава — ЛНЗ 15:30

22 листопада (субота)

Карпати — Металіст 1925 13:00

Колос — Динамо 15:30

Оболонь — Шахтар 18:00

23 листопада (неділя)

Кривбас — Верес 13:00

Полісся — Епіцентр 15:30

Рух — Кудрівка 18:00

24 листопада (понеділок)

Зоря — Олександрія 18:00

14 тур стартує поєдинком між Оболонню та Колосом у п'ятницю, 28 листопада.

Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у понеділок, 1 грудня. "Біло-сині" зустрінуться із СК Полтава, а "гірники" приймуть Кривбас.

14 тур

28 листопада (п’ятниця)

Оболонь — Колос 18:00

29 листопада (субота)

ЛНЗ — Кудрівка 15:30

Верес — Карпати 18:00

30 листопада (неділя)

Олександрія — Рух 13:00

Епіцентр — Металіст 1925 15:30

Полісся — Зоря 18:00

1 грудня (понеділок)

Динамо — Полтава 15:30

Шахтар — Кривбас 18:00

Після десяти турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 21 очко. За "гірниками" йдуть Динамо Київ та ЛНЗ, у яких по 20 набраних балів.