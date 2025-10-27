Україна

Величезна втрата для команди Скрипника.

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський через травму вилетів на невизначений термін. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

Зазначається, що 33-річний українець отримав пошкодження руки у матчі 10-го туру УПЛ з рівненським Вересом (0:0). У результаті цієї травми позавчора Будківському зробили хірургічну операцію.

Цього сезону Пилип Будківський відіграв за Зорю 11 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу. Наразі він є найкращим бомбардиром УПЛ сезону-2025/26.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає французького вінгера.