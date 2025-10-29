Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 29 жовтня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України у Києві відбудеться українське класико, в якому київське Динамо прийме донецький Шахтар.

ДИНАМО КИЇВ — ШАХТАР

СЕРЕДА, 29 ЖОВТНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Вже на стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка України на нас чекає, можна сказати, без перебільшення достроковий фінал турніру, принаймні з вивіски протистояння. До того ж турнір вже втратив інших фаворитів, зокрема Кривбас та Полісся, тож шанси переможця класико на перемогу у турнірі будуть неймовірно великими, незважаючи на ігрову кризу від двох грандів УПЛ.

До протистояння проти Шахтаря, київське Динамо підходить у піднесеному настрої — "біло-сині" нарешті перервали свою серію з п'яти матчів поспіль без перемог у чемпіонаті, в яких були лише нічийні результати. Також за цей період команда двічі програла в Лізі конференцій, поступившись Крістал Пелес і Самсунспору, залишившись на дні турнірної таблиці єврокубкового турніру, не забивши жодного голу.

Як багато хто сподівається, хоча таких все менше і менше, переломний момент настав у минулому турі, проти на той момент лідера чемпіонату Кривбса, де кияни напрочуд легко і просто зламали оборону команди Патріка ван Леувена, відправивши у ворота криворіжців чотири м'ячі, три з яких за перші 32 хвилини зустрічі.

За однією грою судити не варто, але команда Олександра Шовковського має нарешті відчути впевненість у своїх силах – очок у чемпіонаті втрачено вже достатньо – в минулі часи це було б вже достроковою поразкою у чемпіонській битві, а зараз на кону, по суті, стоїть трофей. Тим більше битва проти найзапеклішого суперника при своїх уболівальниках, які продовжують втрачати віру в тренерські якості Сошо та керівні від президента клубу.

Киян мають порадувати той факт, що з лазарету повернулися Андрій Ярмоленко та Денис Попов, які вже відзначили повернення голами у ворота Кривбасу. Водночас разом із командою працюють Олександр Піхальонок, Олександр Тимчик, Владислав Кабаєв, Валентин Рубчинський та Микола Михайленко. Участь Назара Волошина у матчі проти "гірників" поки що під питанням — а поза заявкою точно будуть Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак та Крістіан Біловар.

У донецького Шахтаря справи йдуть трохи краще, але період адаптації тренерських ідей Арди Турана до футболістів також затягнувся, що позначається на результатах.

До минулого туру "гірники" мали серію з трьох матчів без перемог, де була одна нічия проти Полісся в УПЛ, а також дві поразки — від ЛНЗ у чемпіонаті та від Легії на останніх хвилинах у єврокубках.

Проте, як і Динамо, Шахтар перервав невдалу серію, розгромом проти дебютанта УПЛ — Кудрівки, також відправивши у ворота суперника чотири сухі м'ячі.

Підопічним Турана явно не вистачає зіграності в деяких моментах, і звичайно ж, впевненості в реалізації моментів біля чужих воріт. Емоційний Туран постійно щось підказує гравця на кромці поля, але чи чують, а головне, чи розуміють його самі футболісти – поки що велике питання, враховуючи результати клубу, який також часто втрачає очки у нинішньому сезоні УПЛ.

До того ж досі незрозуміло, хто є основними гравцями Турана, тому що майже в кожній грі склад може кардинально змінитися, що було б несподіванкою від колишніх наставників "гірників".

Очікується, що Шахтар гратиме першим номером у класичному, бо команда Шовковського робила саме так у попередніх матчах із "гірниками". Зараз Шахтар не такий небезпечний з урахуванням трансферів Георгія Судакова та Кевіна, а ось швидкі контратаки киян, якщо вони нарешті працюватимуть, можуть стати серйозною зброєю від "біло-синіх".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Тіаре, Попов, Караваєв — Бражко, Буяльський, Піхальонок — Шола, Ярмоленко, Герреро.

Шахтар: Різник — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Конопля — Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко — Егіналду, Педріньйо да Сілва, Еліас.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

