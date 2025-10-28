Україна

Відбулись перші матчі 1/8 кубка України.

Локомотив Київ Нива Вінниця 1:0

Гол: Коновалов (91)

Вилучення: Сахненко (78)

Матч повністю відповідав статусу кубкової гри. Залізничники наприкінці другого тайму залишилися в меншості: Сахненко на 78-й хвилині отримав другу жовту картку та був змушений залишити поле. Кульмінація поєдинку відбулася вже у доданий час — Коновалов зі штрафного забив гол-красень. Гості намагалися зрівняти рахунок, але марно.

Чернігів Лісне 1:1 (4:3)

Голи: Романченко пен. (78) Рибалка пен. (94)

Команди вирішили забивати голи лише з пенальті. Спочатку відзначилися містяни — на 78-й хвилині Романченко вивів господарів уперед. Гості з відповіддю не забарилися: Сергій Рибалка на останній хвилині доданого часу перевів гру у серію пенальті. У ній точнішими виявилися господарі — з рахунком 4:3 Чернігів йде далі.

Буковина Нива Тернопіль 2:1

Голи: Підлепенець (37) Стасюк (44) Бей (92)

Буковина ще у першому таймі майже вирішила долю поєдинку проти тернопільської Ниви. На 37-й хвилині відзначився Підлепенець, а на 44-й Стасюк подвоїв перевагу у рахунку. У другому таймі гості кинулися рятуватися, але забити змогли лише один раз — уже в доданий час. Андрій Бей забив гол престижу.