фото ФК Вікторія
29 жовтня 2025, 10:52
Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому сумська Вікторія зустрінеться з петровським Інгульцем.
Поєдинок пройде в Тростянці на стадіоні ім. В.П. Куца. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Вікторія — Інгулець:
Вікторія йде восьмою в Першій лізі з 15 очками та вибивала з Кубку Ворсклу (1:0) та Лівий Берег (2:1) , а у Інгульця, який вибивав Карбон (2:1) та Поділля (4:1), 28 балів та третя позиція відповідно.