Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому сумська Вікторія зустрінеться з петровським Інгульцем.

Поєдинок пройде в Тростянці на стадіоні ім. В.П. Куца. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Вікторія — Інгулець:

Вікторія йде восьмою в Першій лізі з 15 очками та вибивала з Кубку Ворсклу (1:0) та Лівий Берег (2:1) , а у Інгульця, який вибивав Карбон (2:1) та Поділля (4:1), 28 балів та третя позиція відповідно.