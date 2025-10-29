Україна

Фатальна помилка капітана Остапа Притули коштувала команді Івана Федика участі в кубковому змаганні.

Кубок України в його оновленому форматі продовжує супроводжувати осінню частину поточного сезону, і вже за підсумками матчів посеред звітного тижня ми мали дізнатись повний перелік учасників чвертьфіналу. Тим часом представники української Прем’єр-ліги чи-то змовились поміж собою, чи-то просто недостатньо оцінили ентузіазм колективів із нижчих ліг, але маємо в підсумку ситуацію, коли лише три команди з "елітного" дивізіону могли б опинитись у раунді змагань за два кроки до фіналу.

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух утворили поміж собою пару на стадії 1/8 фіналу, і ми вже вдруге в поточному сезоні через це мали говорити про протистояння нинішньої та колишньої команд Віталія Пономарьова. Перша частина завершилась на користь "бузкових" 1:0, і цього разу їм знову випала можливість приймати "жовто-чорних" на домашньому стадіоні Центральний.

Знову ми стали свідками протистояння двох команд із схожим обережним стилем гри, у якому все вирішила, за великим рахунком, єдина помилка. Перший тайм цієї вистави при цьому можна було взагалі винести за дужки, оскільки власне для вболівальників нічого колективи в ньому не підготували, а лише боролись за м’ячі з періодичними потребами когось збивати на попередження, щоб уникнути можливих контратак.

Таким чином до перерви увагу прикував до себе лише епізод із падінням Ассінора через нібито ноги воротаря в центрі чужого штрафного ще на самому початку гри, але акторська майстерність у легіонера шкутильгала дуже помітно. Настільки, що головному рефері Олександру Омельченку навіть без перегляду VAR, а він був відсутній на цій грі, стало все зрозуміло, а від того й смішно.

На другий тайм Пономарьов вирішив залучити до гри ще одного свого колишнього підопічного часів роботи в Русі, Євгенія Пастуха, і, як виявилось, це додало команді цілісності. І зрештою привіз момент на власні ворота й сам колектив Івана Федика, коли на 55 хвилині Притула недбало скинув м’яч на правому фланзі оборони в напрямку воротаря в сумбурному епізоді, чим одразу скористався Ассінор і відпасував на порожні ворота для Проспера.

Ця гра так і передбачалась до першого пропущеного, і коли гості таки пропустили, то далі лише диво врятувало їх узагалі від розгрому. Бо Рух, таке складалось враження, і сам охоче був готовий підставлятись під атаки суперників, проте "бузкові" діяли дуже обережно з уже наявною в них перевагою, тож із покараннями на квапились. Дійшло до того, що "жовто-чорні" в моменті з ударом із штрафного від Ляха наприкінці гри навіть на щось претендували, проте Паламарчук розібрався з доволі сильним пострілом.

Фінальний свисток головного арбітра Олександра Омельченка з Харкова відправив до чвертьфіналу Кубка України черкаський ЛНЗ, тоді як для львівського Руху виступи в цьому турнірі добігли свого завершення.

ЛНЗ — Рух 1:0

Гол: Проспер, 55

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Нонікашвілі, Танковський (Пастух, 46), Яшарі — Проспер (Кисіль, 86), Ассінор (Драмбаєв, 77), Беннетт (Кравчук, 64).

Рух: Герета — Роман, Копина, Холод, Лях — Рейляну, Едсон (Сапуга, 67), Притула (Підгурський, 82) — Квасниця (Алмазбеков, 82), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 82).

Попередження: Ассінор, Муравський — Фаал, Слюсар