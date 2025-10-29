Команди провели два протилежних тайми, але переміг той, хто забив більше після перерви.
29 жовтня 2025, 19:58
Динамо Київ — Шахтар 2:1
Голи: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 — Мейрелліш, 48
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 85), Попов (Тіаре, 90+4), Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко (Бражко, 46), Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 74), Шола.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар (Марлон Сантос, 86), Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Марлон Гомес (Ізакі, 85), Очеретько (Бондар, 82) — Егіналду, Мейрелліш (Еліас, 71), Невертон (Лукас, 71).
Попередження: Попов, Герреро — Конопля