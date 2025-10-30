Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Агротех зустрінеться з Фенікс-Маріуполь.

Поєдинок пройде в Кропивницькому на стадіоні Зірка. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Агротех — Фенікс-Маріуполь:

Агротех представляє любительський футбол та вибивав із Кубку Епіцентр і Чорноморець, а у Фенікс-Маріуполь, який вибивав Ужгород (2:1) та СК Металург, дев’ять балів та 14 позиція в Першій лізі відповідно.