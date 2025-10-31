Україна

Володимир Мулик розповів про підготовку до матчу УПЛ проти СК Полтава.

Нападник Кривбасу Володимир Мулик прокоментував майбутній матч УПЛ проти СК Полтава.

"Вважаю, що недооцінки не може бути. Незважаючи на те, що суперник зараз перебуває внизу турнірної таблиці, вони виходять на кожен матч і б’ються до останнього. Наша ж задача — виходити на поле і робити все, щоб перемогти.

Я дивився їх матчі. Це команда, яка грає в атакувальний футбол і бореться за кожен м’яч. Полтава — непростий суперник.

Хочу запросити наших фанів на стадіон Гірник, приходьте підтримати команду. Ми дуже чекаємо вас на трибунах, а також наших Ультрас. Ваша підтримка — це подвійна мотивація для нас перемагати", — наводить слова Мулика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас – СК Полтава відбудеться завтра, 1 листопада, о 13:00.