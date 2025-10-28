Португальський захисник провів за криворізький клуб 35 матчів і став бронзовим призером УПЛ.
Рафаель Бандейра, ФК Кривбас
28 жовтня 2025, 10:23
Португальський оборонець Рафаель Бандейра офіційно залишив Кривбас, повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст приєднався до криворізької команди в листопаді 2023 року.
За цей час він провів 35 матчів у всіх турнірах, забив один гол та допоміг Кривбасу здобути бронзові медалі УПЛ у сезоні-2023/2024.
Клуб подякував Бандейрі за відданість і внесок у спільні досягнення, побажавши йому подальших успіхів у кар’єрі.