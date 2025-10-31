Україна

Форвард Динамо оформив дубль у матчі проти Шахтаря і встановив новий рекорд чемпіонату.

Форвард Динамо U-19 Матвій Пономаренко оформив дубль у виїзному матчі 11-го туру Національної ліги проти донецького Шахтаря (2:3), і цим досягнув важливого рекорду.

Пономаренко довів загальну кількість забитих м’ячів у турнірі до 46 голів, включно з шістьма голами за Зорю, за яку він виступав на правах оренди в сезоні-2022/2023.

За цим показником форвард випередив свого колишнього одноклубника Дмитрія Кремчаніна і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату U-19 / Національної ліги U-19.

Це вже четвертий сезон Матвія в юнацькій першості, протягом якого він провів 77 матчів: 24 за Зорю та 53 за Динамо.