Україна

Юнацька команда киян обіграла лідера турнірної таблиці з рахунком 3:2 у матчі 11-го туру Національної ліги.

У п’ятницю, 31 жовтня, юнацька команда Динамо U-19 здобула важливу виїзну перемогу над Шахтарем у рамках 11-го туру Національної ліги. Гра відбулася на стадіоні Арсенал-Арена у Щасливому, що неподалік Києва.

З перших хвилин кияни контролювали м’яч і створили кілька небезпечних моментів, проте спочатку суперники оборонялися успішно, а голкіпер Суркіс виручав команду після ударів зі штрафного та кутових. Лише на 35-й хвилині Пономаренко відкрив рахунок після комбінації через Осипенка та передачі Захарченка – 0:1.

Другий тайм видався ще більш насиченим. На 55-й хвилині після кутового Пономаренко оформив дубль – 0:2. Господарі відповіли голом Сметани зі штрафного на 60-й хвилині, а на 75-й Петрук, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок – 2:2.

Нерви вболівальників були на межі до останньої хвилини, коли Губенко вирішив долю зустрічі. Він дальнім ударом вразив ворота суперників і приніс перемогу "біло-синім" – 3:2. Завдяки цій перемозі Динамо скоротило відставання від Шахтаря до двох очок у турнірній таблиці.

Наступний матч у Національній лізі U-19 кияни проведуть вдома: 8 листопада в 12-му турі на своєму полі прийматимуть черкаський ЛНЗ.

Шахтар – Динамо 2:3

Голи: Сметана 60, Петрук 75 - Пономаренко 35, 55; Губенко 89

Попереджені: Огороднік 24, Пономаренко 62, Губенко 90 – Цуканов 40, Баглай 85, Зубрій 90+3