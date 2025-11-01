Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 1 листопада та розпочнеться о 15:30.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 в Ковалівці Колос прийматиме Олександрію.

СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 15:30. Ковалівка. Стадіон Колос. Арбітр: Дмитро Кубряк (Одеса). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV.

Другий матч суботнього ігрового дня пройде у Київській області між фаворитом протистояння Колосом та андердогом Олександрією.

Минулого сезону в анонсі цього матчу звісно було б все абсолютно навпаки. "Жовто-чорні" вважалися би явними фаворитами, а ковалівці андердогами. Але з того часу пішло вже багато води, і сьогодення для обох команд змінилося кардинально.

З відходом Руслана Ротаня Олександрія досі знаходиться в пошуку стабільної гри. З приходом на посаду головного тренера молодого фахівця Кирила Нестеренка, чинні віце-чемпіони України суттєво просіли у результатах. Олександрія зараз має в своєму активі лише вісім очок після десяти зіграних турів та знаходиться на 14 місці в турнірній таблиці УПЛ.

В останньому турі команда Нестеренка мінімально поступилася вдома Епіцентру (0:1), дозволивши випередити себе колективу Нагорняка. Чергова невиразна гра "олександрійців" цього сезону.

Колос теж фактично розпочинав сезон із новим/старим головним тренером. Так, Руслан Костишин повернувся в Ковалівку під час минулого сезону, але повноцінний тренувальний збір в нього був лише влітку.

"Чорно-білі" порівняно з сезоном-2024/25 зазнали серйозних змін у якості гри. В позитивному сенсі цього виразу. Колос зараз грає у більш атакувальному стилі, чим може здатися на перший погляд. Так, вони, як і раніше мало забивають, втім створених моментів біля воріт суперників стало значно більше. Команда не затискається біля власних воріт, хоча і продовжує будувати свою гру від оборони. І найголовніше, результати команди суттєво різняться з тим, що було за часів Ярослава Вишняка. Зараз Колос йде на сьомому місці в таблиці УПЛ, хоча минулого сезону більшість часу боролася за прописку в еліті українського футболу.

В десятому турі підопічні Костишина несподівано втратили очки у матчі з абсолютним аутсайдером чемпіонату СК Полтава. Під час зустрічі Колосу довелося двічі відіграватися. Не найкраща гра у виконанні ковалівців та й загалом в останніх матчах "чорно-білі" збавили обертів, хоча сезон розпочали із шести безпрограшних матчів.

Колос зараз знаходиться не в оптимальних кондиціях, як і Олександрія. Однак, саме команда Руслана Костишина є фаворитом цього протистояння, чим і повинна скористатися.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- П'ять матчів поспіль Колос не знає смаку перемог.

- Олександрія здобула лише одну перемогу в останніх п'яти матчах.

- В останніх восьми очних зустрічах Колос здобув лише одну перемогу над Олександрією.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, І. Краснічі, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Мишньов, Булеца — Жонатан, Кастільйо, Цара.