Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 2 листопада, розпочавшись о 18:00.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги у Львові відбудеться українське Класичне, у якому донецький Шахтар прийматиме київське Динамо.

ШАХТАР — ДИНАМО КИЇВ

НЕДІЛЯ, 2 ЛИСТОПАДА, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET.

Кілька днів тому ми вже бачили цю пару команд при справі, але в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Проте за підсумками протистояння на стадіоні ім. В. Лобановського більш чіткою картина не стала. Команда Арди Турана видала надзвичайної якості перший тайм та стартовий відтинок другої половини, але решту часу в чисту програла колективу Олександра Шовковського, і в підсумку вилетіла з турніру.

Які висновки можна було зробити після побаченого посеред тижня? Та жодних насправді. Треба подивитись продовження й, дякувати календарю, у нас є така можливість. Єдине, що можна сказати точно, жорстка розмова з командою, яку обіцяв турецький тренер, точно відбулась, бо Туран раніше не був помічений у тому, що кидає слова на вітер.

А отже Шахтар знову спробує захопити ініціативу, але при цьому уникнути вимкнення після 55 хвилини поєдинку. Загалом, це й має бути притаманно команді, яка починає тур на вершині турнірної таблиці. Хоча Динамо позаду всього на один заліковий бал, тож і тут ситуація є близькою поміж командами.

Чи буде ротація в складах обох колективів? Очікується, що так, бо якщо стартовий задум Шахтаря в Києві спрацював ідеально, то Шовковському вже після першого тайму доводилось проводити зміни. Однак із таким завершення гри й Турану доведеться щось змінювати, адже питання до гравців у нього були наявними, а от у якості замін за ходом матчу тренер "гірників" своєму візаві явно поступився.

А вболівальникам тим часом залишається розраховувати на продовження шоу, яке триває вже не одне десятиліття. Так чи інакше, а друге Класичне в цьому сезоні ми маємо побачити вже незабаром, після чого наступне буде ще бозна-коли, а команди тим часом не відповіли взагалі на жодне запитання щодо власних поточних кондицій і розподілу сил у цій парі. Кажуть, що другий сезон серіалів нерідко вистрілює краще за перший. Що ж, перевіримо на Арені Львів.

Матч Шахтаря й Динамо уже незабаром.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Матвієнко, Бондар, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон Гомес, Очеретько — Педріньйо да Сілва, Еліас, Егіналду.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Волошин, Герреро, Кабаєв.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

