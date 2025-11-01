Команда Павла Матвійченко зіграла в несподівано агресивний футбол на чужому полі й зачепилась за результат.
Кривбас — СК Полтава, фото УПЛ
01 листопада 2025, 16:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — СК Полтава 2:2
Голи: Лін, 42, Твердохліб, 50 (пен.) — Веремієнко, 4, Плахтир, 44
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Я. Шевченко, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака — Одарюк (Кононов, 83), Дорошенко (Хахльов, 62), Плахтир (Опанасенко, 83), Галенков — Марусич, Вівдич.
Попередження: Вілівальд, Шевченко — Марусич, Плахтир