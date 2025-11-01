Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють кам’янець-подільський Епіцентр та рівненський Верес.

Кам’янець-подільський Епіцентр та рівненський Верес зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги в Тернополі.

Сергій Нагорняк, після перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Супрягу на вістрі атаки.

Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (0:0), залучив до стартового складу Сміяна на лівому фланзі оборони, тоді як Годя розташується в опорній зоні, а Шарай розташується на лівому фланзі атаки.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Запорожець, Ліповуз — Сидун, Миронюк, Сіфуентес — Супряга.

Запасні: Вавшко, Бушняк, Є. Демченко, Григоращук, Борячук, Савчук, Беженар, С. Кристін, Янаков.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Годя — Веслі, Шарай — Айдін, Бойко.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Сайчишин, Куція, Кучеров, Кльоц, Стень, Пушкуца, Нонго, Тарануха.



Гра Епіцентр — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.