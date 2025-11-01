Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Колос — Олександрія 1:1
Голи: Климчук, 90 — Цара, 31

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 61) — Алефіренко (Кане, 75), Оєвусі (Климчук, 61), Гусол (Салабай, 86).

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Мишньов (Смирний, 73), Ващенко (Шостак, 73), Булеца (Фернандо, 64) — Козак, Кастільйо (Кулаков, 64), Цара (Артур, 83).

Попередження: Ррапай, Козік, Оєвусі — Скорко, Ващенко, Мишньов, Козак, Фернандо