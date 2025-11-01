Команда Руслана Костишина зрештою змогла втілити свою статистичну перевагу хоча б у один м'яч.
Колос — Олександрія, фото ФК Колос
01 листопада 2025, 17:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Олександрія 1:1
Голи: Климчук, 90 — Цара, 31
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 61) — Алефіренко (Кане, 75), Оєвусі (Климчук, 61), Гусол (Салабай, 86).
Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Мишньов (Смирний, 73), Ващенко (Шостак, 73), Булеца (Фернандо, 64) — Козак, Кастільйо (Кулаков, 64), Цара (Артур, 83).
Попередження: Ррапай, Козік, Оєвусі — Скорко, Ващенко, Мишньов, Козак, Фернандо