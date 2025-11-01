Команда Сергія Нагорняка продовжує серію невдалих номінально домашніх матчів у Тернополі.
Епіцентр — Верес, фото УПЛ
01 листопада 2025, 20:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Епіцентр — Верес 2:3
Голи: Сіфуентес, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 22, Айдін, 49, Бойко, 82
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Янаков, 89), Ліповуз (Беженар, 54) — Сидун, Миронюк (Демченко, 64), Сіфуентес — Супряга (Борячук, 63).
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Годя (Тарануха, 63) — Веслі (Нонго, 74), Шарай (Протасевич, 90+5) — Айдін (Кучеров, 74), Бойко.
Попередження: Мороз, Кош, Янаков, Запорожець — Шарай