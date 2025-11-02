Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівський Рух.
Луганська Зоря та львівський Рух зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в одинадцятому турі української Прем'єр-ліги.
Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин Малиша на правий фланг оборони, тоді як Горбач гратиме на вістрі атаки.
Іван Федик, після поразки від черкаського ЛНЗ у Кубку України (0:1), залучив до стартового складу Слюбика до центру оборони, тоді як Підгурський гратиме в центрі поля, а Руніч розташується праворуч в атаці.
Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Янич, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара — Слесар, Горбач, Вантух.
Запасні: Косівський, Ескінья, Башич, Дришлюк, Головкін, Руан, Вакула, Саленко, Мічин, Маткевич, Будківський.
Запасні: Клименко, Кітела, Бойко, Слюсар, Рейляну, Квасниця, Квас, Сапуга, Алмазбеков.
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман — Притула, Підгурський, Едсон — Руніч, Фаал, Клайвер.
Гра Зоря — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.