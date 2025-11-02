Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівський Рух.

Луганська Зоря та львівський Рух зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в одинадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин Малиша на правий фланг оборони, тоді як Горбач гратиме на вістрі атаки.

Іван Федик, після поразки від черкаського ЛНЗ у Кубку України (0:1), залучив до стартового складу Слюбика до центру оборони, тоді як Підгурський гратиме в центрі поля, а Руніч розташується праворуч в атаці.

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Янич, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара — Слесар, Горбач, Вантух.

Запасні: Косівський, Ескінья, Башич, Дришлюк, Головкін, Руан, Вакула, Саленко, Мічин, Маткевич, Будківський.



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман — Притула, Підгурський, Едсон — Руніч, Фаал, Клайвер.