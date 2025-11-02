Команда Арди Турана зупинила безпрограшну серію принципових суперників.
Шахтар — Динамо Київ, фото ФК Шахтар Донецьк
02 листопада 2025, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Динамо Київ 3:1
Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (авт.) — Буяльський, 56
Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Бондар, 67), Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва (Ізакі, 75), Егіналду (Мейрелліш, 75), Невертон (Вінісіус, 67).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 75), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 75) — Піхальонок (Шапаренко, 85), Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола (Герреро, 61).
Попередження: Марлон Гомес, Невертон — Тіаре