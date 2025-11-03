Україна

Керманич Зорі прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні луганська Зоря обіграла львівський Рух у домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Головне, що ми перемогли. Важка була гра для обох команд. Одна помилка могла призвести до голу.

Ми забили свій м’яч. Потім був пенальті — дуже гарно зіграв Сапутін. Після трьох поєдинків, ми, нарешті, здобули перемогу. Це найголовніше.

Тепер хлопці видохнули. У Рівному створили купу моментів, але не забили. Сьогодні їх було небагато, але таки забили та перемогли.

Треба працювати далі та готуватися на гру проти Металіста 1925", — заявив український виконавець.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в харківського Металіста 1925.