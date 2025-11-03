Україна

У рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі житомирське Полісся зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925.

ПОЛІССЯ — МЕТАЛІСТ 1925

ПОНЕДІЛОК, 3 ЛИСТОПАДА, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

За умови відсутності Класичного в розкладі туру, чим це не центральна зустріч? Своєрідна битва за Центральний стадіон у Житомирі, де цього сезону свої домашні матчі проводить також і команда Младена Бартуловича, але зрозуміло, кого саме підтримуватимуть трибуни цього разу. Колектив Руслана Ротаня наразі випав із зони претендентів на єврокубки, проте щільність у турнірній таблиці наразі така, що це можна виправити буквально за рахунок одного вдалого матчу.

А ще Полісся та Металіст 1925 перебувають на сусідніх позиціях, от тільки "жовто-сині" мають статус сторони, що наздоганяє "вовків", адже не могло бути інакше після трьох матчів поспіль без перемог у чемпіонаті від харків’ян. При цьому з цих поєдинків лише один був проти дійсно явного фаворита — київського Динамо (1:1), а от минулими вихідними команда Бартуловича програла вже цілком лобовий матч черкаському ЛНЗ (0:1), що явно не пішло на користь її амбіціям.

Полісся в цій кампанії також уже програвало, причому аж тричі, що навіть більше за Металіст 1925. Утім, ці невдачі припали на буремний для команди Ротаня початок сезону, тоді як зараз результати "вовків" явно пішли на покращення й вони доволі швидко повернули собі втрачені позиції. Обидва тренери при цьому відзначають тим, що проводять мінімум ротації, а оскільки в житомирян ще й матчу Кубка України посеред тижня не було, тож навряд чи можна очікувати від них разючих змін.

У Бартуловича тим часом є певна дилема, адже не всіх своїх лідерів він залишив поза грою в матчі проти волочиського Агробізнеса, який із легкого ледь не перетворився на катастрофу для Металіста 1925 у четвер (4:3). Утім, харків’яни продовжують участь у двох турнірах, тож єврокубки для них — і досі цілком досяжні. Проте, як і раніше, уголос ніхто в клубі про такі амбіції особливо не говорить, тоді як від Полісся всі очікують на боротьбу за високі місця вже за замовчанням. Дуель великих амбіцій — це завжди цікаво.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- безпрограшна серія Полісся в УПЛ триває шість ігор: п’ять перемог та нічия;

- Металіст 1925 в гостях не програє чотири матчі чемпіонату поспіль: дві перемоги, дві нічиїх;

- Руслан Ротань проведе 100 матч у якості тренера;

- Младен Бартулович проведе 40 матч в УПЛ у якості тренера;

- Микола Гайдучик (Полісся) може провести 100 матч у чемпіонаті.

- Владислав Каілтвінцев та Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925) можуть забити 25 гол в УПЛ, Владислав Велетень та Едуард Сарапій (обидва — Полісся) — 10.

- Данило Варакута (Металіст 1925) може провести 10 "сухий" матч у чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Шепелєв — Брагару, Філіппов, Велетень.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Ітодо, Рашиця.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

