Україна

Голкіпер отримав визнання від фанатів.

Ковалівський Колос традиційно підбив підсумки жовтня голосуванням сер ед уболівальників за найкращого гравця основної команди за цей час.

"Колоски" встигли провести чотири зустрічі в рамках чемпіонату, але не виграли в жодній із них: Рух (0:2), ЛНЗ (0:1), СК Полтава (2:2) та Олександрія (1:1).

У підсумку організатори фінального голосування запропонували вибір серед воротаря Івана Пахолюка, півзахисників Еліаса Теллеса, Нікі Гагнідзе та Іліра Краснічі, а також захисника Едуарда Козіка на розсуд уболівальникам.

Ті в свою чергу віддали 49% голосів за голкіпера, тож саме Пахолюка було визнано найкращим у Колосі в жовтні.