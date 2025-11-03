Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та львівські Карпати.

Черкаський ЛНЗ та львівські Карпати зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на Центральному в Черкасах.

Віталій Пономарьов, після перемоги в кубку над львівськім Рухом (1:0), залучив до стартового складу Драмбаєва ліворуч у захисті, тоді як Рябов та Пастух гратимуть у центрі поля.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї у львівському дербі в чемпіонаті (0:0), використав із перших хвилин Сича та Киричка в обороні, тоді як Танда гратиме в центрі поля, а Краснопір та Шах розташуються в атаці.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Єрмачков, Дайко, Подоляк, Кисіль, Нонікашвілі, Танковський, Авагімян, Беннетт, Кравчук, Ейнел.



Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Киричок, Мірошніченко — Альварес, Танда, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Шах.