Львів'яни з Владиславом Лупашком на трибунах вистояли в поєдинку на чужому полі, який тривав майже 3,5 години.
03 листопада 2025, 19:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Карпати 0:1
Гол: Краснопір, 25
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов (Нонікашвілі, 62), Пастух (Кравчук, 76) — Проспер, Ассінор, Кузик.
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Киричок, Мірошніченко — Альварес, Танда, Бруніньйо (Клименко, 90+2) — Вітор, Краснопір (Ігор, 71), Шах (Чачуа, 61).
Попередження: Яшарі, Муравський, Горін — Альварес, Мірошніченко, Краснопір, Киричок