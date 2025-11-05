Україна

Дизайн поєднує історію та сучасні технології.

УАФ та adidas представили нову ексклюзивну домашню форму національної збірної України. У ній команда зіграє 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.

— Новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, створеним Василем Кричевським у 1918 році.

— Форма виготовлена з використанням інноваційної технології CLIMACOOL+, що забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів.

— Форма доступна з 6 листопада в магазинах.

Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. adidas інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу.

Ігор Маринич, директор adidas Ukraine:

"Для нас важливо, щоб форма збірної України мала власний голос — у дизайні та сенсах. Ми надихнулися фундаментальними символами державності України й втілили їх в сучасній естетиці. Це унікальна форма, розроблена спеціально для нашої країни. Ми пишаємось цим. Такі проєкти показують, як національна ідентичність стає частиною глобальної футбольної культури".

Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу:

"Кожен новий матч — це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент — нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним".

