Чемпіонат Європи пройде з 21 січня до 7 лютого 2026 року.

Сьогодні, 24 жовтня, пройшло жеребкування фінальної частини Євро-2026 з футзалу, яке відбулося в литовському Каунасі.

Збірна України під час процедури жеребкування перебувала у першому кошику – у турнірі візьмуть участь 16 національних команд.

За результатами жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи В, де зіграють проти Литви, Вірменії та Чехії.

Результати жеребкування Євро-2026:

Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція;

Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна;

Група С: Словенія, білорусь, Іспанія, Бельгія;

Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.

Нагадаємо, Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого 2026 року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.