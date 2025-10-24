Чемпіонат Європи пройде з 21 січня до 7 лютого 2026 року.
АФУ
24 жовтня 2025, 13:06
Сьогодні, 24 жовтня, пройшло жеребкування фінальної частини Євро-2026 з футзалу, яке відбулося в литовському Каунасі.
Збірна України під час процедури жеребкування перебувала у першому кошику – у турнірі візьмуть участь 16 національних команд.
За результатами жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи В, де зіграють проти Литви, Вірменії та Чехії.
Результати жеребкування Євро-2026:
Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція;
Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна;
Група С: Словенія, білорусь, Іспанія, Бельгія;
Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.
Нагадаємо, Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого 2026 року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.