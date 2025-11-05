Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Микола Балакін, ФК Динамо Київ
05 листопада 2025, 18:39
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 12 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Так, матч Динамо Київ — ЛНЗ обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему VAR відповідатиме Денис Шурман.
Поєдинок Шахтар — СК Полтава довірили Максиму Козиряцькому, якому із системою VAR допоможе Віктор Копієвский.
УПЛ. 12 тур
7 листопада, п’ятниця
15:30. Епіцентр – Оболонь. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).
18:00. Кудрівка – Колос. Арбітр – Софія Причина (Львівська область). Арбітр ВАА – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).
8 листопада, субота
13:00. Металіст 1925 – Зоря. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).
15:30. Верес – Рух. Арбітр – Назарій Дьордь (Ужгород). Арбітр ВАА – Сергій Задиран (Київська область).
18:00. Карпати – Кривбас. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).
9 листопада, неділя
13:00. Олександрія – Полісся. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).
15:30. Динамо – ЛНЗ. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Київська область).
18:00. Шахтар – Полтава. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).
Після 11 турів Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Динамо, Полісся, ЛНЗ та Кривбас на чотири очки.