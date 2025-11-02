Україна

Керманич досягнув круглої статистичної позначки.

Напередодні в домашньому поєдинку одинадцятого туру української Прем’єр-ліги ковалівський Колос зіграв унічию проти Олександрії.

Колос — Олександрія 1:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Як повідомляє статистичний ресурс національної першості, головний тренер "колосків" Руслан Костишин у цьому матчі виводив команду на 100 матч у якості керманича в своїй кар’єрі.

Нагадаємо, що 48-річний фахівець працює свою другу каденцію в клубі з Ковалівки, тоді як перша тривала сім років (2014 – 2021) та вмістила в собі 74 протистояння на "елітному" рівні.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в Кудрівки.