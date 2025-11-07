Україна

До команди Дмитра Михайленка увійшов 21 футболіст з українських та європейських клубів.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився зі складом команди на матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2026. До переліку потрапили 21 гравець 2007 року народження і молодші, що представляють як українські клуби, так і європейські академії.

Склад збірної U-19:

Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Євген Морозов (Цюрих, Швейцарія), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).

Захисники: Юрій Кокодиняк (Карпати), Кирило Дігтярь, Єгор Шерстюк (обидва Металіст), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Нікіта Калюжний (усі Шахтар), Данило Малов (Олімпія, Словенія), Костянтин Губенко (Динамо).

Півзахисники: Богдан Редушко (Динамо), Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Тютюнов (Шахтар), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Олександр Фещенко (Оболонь), Захар Бауманн (Норвіч Сіті, Англія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина).

Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Ярослав Бойко (Валенсія, Іспанія), Дмитро Богданов (Уніон, Німеччина).

За підсумками жеребкування Україна опинилася в групі 5 разом із Чорногорією, Словаччиною та Албанією. Турнір цього відбіркового етапу пройде в Албанії з 12 до 18 листопада.