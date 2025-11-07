Інше

Українські клуби провели блискучий єврокубковий тиждень, а Sofascore не міг не відзначити їхній внесок.

Третій тур групового етапу Ліги конференцій пройшов під знаком України — відразу п’ятеро наших футболістів потрапили до символічної збірної тижня за версією аналітичного порталу Sofascore.

У топ-11 увійшли троє представників київського Динамо — Віталій Буяльський, Денис Попов і Владислав Кабаєв, які блискуче провели матч проти боснійського Зріньскі, розгромивши суперника з рахунком 6:0. Всі троє відзначилися голами та стали ключовими фігурами зустрічі.

Компанію динамівцям склав хавбек донецького Шахтаря Артем Бондаренко, який відкрив рахунок у поєдинку з ісландським Брейдабліком (2:0) і став одним із найкращих гравців матчу за оцінками статистики.

П’ятірку українців у команді тижня доповнив Олександр Романчук, який виступає за Універсітатя Крайова. Саме його точний удар приніс румунському клубу перемогу над австрійським Рапідом (1:0).

Яскраві виступи наших гравців ще раз підтверджують — український футбол гідно представлений на єврокубковій арені, а нинішній тур став справжнім святом для вболівальників.