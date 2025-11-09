Україна

Максим Задерака поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:1).

"Дуже непростий, динамічний матч. Віддали багато сил, витратили чимало енергії. У кінці матчу могли отримати свої плоди, був момент, який, на жаль, не реалізував саме я. Тому поразка дуже прикра для нас.

Чесно кажучи, епізоду з вилученням не бачив. Якщо VAR показав, що є підстави для вилучення, значить, мабуть, так воно і було. Але хочу відзначити наших хлопців: навіть удесятьох вони билися до останньої хвилини. І ще й мали шанси вирвати нічию.

Важко зараз детально коментувати, але головне, що моменти були. Погано лише те, що не змогли їх реалізувати — це, звісно, мінус для нас.

Після матчу президент підтримав нас, подякував команді за самовіддачу. Сказав, що нічого страшного не сталося. Рухаємося далі, розберемо помилки та готуємося до наступної гри", — наводить слова Задераки прес-служба клубу.

