Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 9 листопада 2025 року.

Донецький Шахтар на власному полі розгромив СК Полтава у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Команда Арди Турана зуміла швидко забити перший м’яч у цій зустрічі, після чого не зупинилась і оформила другий м’яч.

Проте другий тайм починався з гола у відповідь від колективу Павла Матвійченка, і хто ж тоді знав, наскільки сильним подразником це стане для "гірників".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — СК Полтава у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — СК Полтава 7:1

Голи: Марлон Гомес, 3, Педріньйо да Сілва, 17, Егіналду, 56, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Підлепич, 90+4 (авт.) — Галенков, 53

Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос (Бондар, 85), Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес (Бондаренко, 77) — Егіналду (Ізакі, 70), Мейрелліш (Еліас, 70), Невертон (Лукас, 85).

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко (Місюра, 46), Кононов (Коцюмака, 63) — Дорошенко (Хахльов, 62), Плахтир (Даниленко, 63) — Одарюк, Марусич (Шаповалов, 85), Галенков — Вівдич.

Попередження: Бужин, Марусич