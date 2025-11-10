Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Черкаський ЛНЗ напередодні обіграв київське Динамо в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — ЛНЗ 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Не знав цієї статистики, ще жодна команда в одному колі не обігравала і Динамо, і Шахтар, це приємно, але потрібно рухатись і працювати далі, ми взяли три очки на виїзді із Динамо, Шахтарем, Поліссям, і загубили очки там, де не мали їх загубити. Усе одно треба ще до певного рівня стабільності рости.

Ми готувались до київського Динамо, це дуже якісна команда із якісними, індивідуально сильними футболістами. Потрібно було до них відповідно індивідуально готуватись, ми не могли вийти і грати з Динамо, як із будь якою іншою командою.

Звичайно, що суперник грав на цьому тижні матч єврокубків і це також впливає на фізичний стан. Хочу подякувати своїй команді, яка повністю виконала установку тренерського штабу.

Я вважаю, що Олександр Драмбаєв замінив Романа Дідика гідно, хоча він пропустив немалий відрізок часу через травму. І зараз буквально тільки тиждень тренується в загальній групі. Але це футболіст з дуже серйозною перспективою, на мою думку. Я вважаю, що він може дорости до національної збірної України, якщо він буде працювати. Хочу його тільки похвалити за те, який він на полі.

Тим більше, у нього в сім’ї нещодавно було горе, і ми всі знаємо, що окрім травми, в нього загинув батько в автокатастрофі. І дуже добре, що він психологічно із цієї ситуації вийшов і працює на полі.

Після гри привітав команду з перемогою. У нас є три збірника, і в нас наступний матч вже в п’ятницю. Нонікашвілі їде у Грузію, Яшарі в Косово гра там у вівторок, тому вони практично не будуть готуватись до гри проти Полтави. Ми очікуємо складного матчу, будемо готуватись у звичному режимі", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ навідається до СК Полтава.