Керманич Олександрії прокоментував поразку від Полісся.

Житомирське Полісся напередодні обіграло Олександрію в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Полісся 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Програли матч через стандарти. Саме так я можу оцінити цю гру. Суперники використали свої моменти зі стандартів, а ми, на жаль, не реалізували свої нагоди.

Було достатньо шансів, щоб змінити хід подій, але на початку обох таймів ми припустилися помилок при кутових, і Полісся цим скористалось. Сьогодні результат визначили саме стандартні положення", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в луганської Зорі.