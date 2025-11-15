Україна

Команди заповнили міжнародну паузу контрольними матчами.

Сьогодні, 15 листопада, чотири команди провели товариські матчі, щоби дати ігрову практику гравцям під час міжнародної паузи.

У першій зустрічі дебютант УПЛ Кудрівка у гостях здобула перемогу над столичною Оболонню з рахунком 2:1.

Кудрівка відкрила рахунок у матчі на п'ятій хвилині зусиллями Козака, після чого "пивовари" зрівняли цифри на табло завдяки голу Ломницького. Переможний м'яч був забитий на 85 хвилині, а його автором став Лєгостаєв.

Оболонь – Кудрівка 1:2

Голи: Ломницький, 62 – Козак, 5, Лєгостаєв, 85.

У другій зустрічі Колос та луганська Зоря зіграли внічию з рахунком 1:1.

На 62 хвилині Алефіренко вивів команду з Ковалівки вперед, але на 83 хвилині Зоря зрівняла рахунок зусиллями Ярошенка.

Зоря — Колос 1:1

Голи: Алефіренко, 62 — Ярошенко, 83.

Зоря: Турбаєвський (Сапутін, 46), Джордан (Башич, 46), Яніч (Ескінья, 46), Жуніор Рейс (Вантух, 46), Малиш, Кушніренко (Дришлюк, 46), Руан, Попара (Головкін, 46), Андушич (Вакула, 46), Мічін, Горбач (Ярошенко, 80).

Колос (стартовий склад): Мацапура — Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік — Теллес, Ррапай, Демченко — Салабай, Климчук, Кане.